«Перевела на «безопасный счет»: мошенники выманили 90 млн рублей у пенсионерки из Москвы

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Мошенники развели 86-летнюю пенсионеру на 90 млн рублей, женщину «обрабатывали» целый год. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, мошенники начали звонить пожилой женщине в ноябре 2023 года. Человек представился следователем и по известной схеме сообщил, что деньги на ее счетах находятся в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный счет». Пенсионерка разволновалась и поверила. На протяжении года она частями отдавала деньги мошенникам через курьера, который якобы отвозил их в банки и в правоохранительные органы.
Пенсионерка также продала свою квартиру на шоссе Энтузиастов и акции банков на 54 млн рублей, которые они с мужем купили еще в 90-х годах.
Только спустя год женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
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Пенсионерка также продала свою квартиру на шоссе Энтузиастов и акции банков на 54 млн рублей, которые они с мужем купили еще в 90-х годах.
Только спустя год женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
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Элина Позднякова