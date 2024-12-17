Россиян предупредили о новом виде мошенничества

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МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Сначала злоумышленники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. При этом заказы якобы можно оплатить исключительно при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон.
Через некоторое время потенциальной жертве поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер магазина. Согласно данным ведомства, под видом трекера пользователь скачивает мобильный банковский троян - Mamont, который предоставляет мошенникам доступ к телефону.
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