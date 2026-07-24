Стало известно, могут ли мошенники загипнотизировать человека по телефону

24 июля 2026, 16:57

Психолог Анисимова: мошенники не могут загипнотизировать человека по телефону

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Заведующая отделом нормативного сопровождения психологической деятельности психологических служб ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» Аделя Анисимова раскрыла, могут ли интернет-мошенники применять гипноз во время общения с людьми. Об этом пишет «Татар-информ».