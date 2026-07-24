Стало известно, могут ли мошенники загипнотизировать человека по телефону
Заведующая отделом нормативного сопровождения психологической деятельности психологических служб ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» Аделя Анисимова раскрыла, могут ли интернет-мошенники применять гипноз во время общения с людьми. Об этом пишет «Татар-информ».
По её словам, мошенники применяют разные методы в своих схемах обмана. Однако, действуя исключительно через телефонные звонки, они не смогут добиться желаемого эффекта. «Гипноз» в этом контексте — скорее метафора, обозначающая состояние, когда человек под влиянием эмоций становится подвержен воздействию аферистов и не может сопротивляться их манипуляциям, поясняет она.
Кибермошенники используют запугивание и давление, не давая человеку времени на обдумывание и вынуждая принимать поспешные решения. В результате у жертвы отключается рациональное мышление, и она оказывается под полным контролем преступников.
Часто люди осознают, что стали жертвами обмана, только после того, как уже передали все свои деньги злоумышленникам. Это происходит потому, что преступники прекращают своё воздействие, отмечает психолог.
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