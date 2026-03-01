Достижения.рф

Россиян предупредили о печальных последствиях шуток над мошенниками

Роскачество: шутки над мошенниками могут закончиться СМС-бомбингом
Фото: iStock/artoleshko

Попытки пошутить или перехитрить телефонных мошенников могут закончиться печальными последствиями. Об этом предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.



По его словам, которые приводит Lenta.ru, в ответ мошенники могут применить так называемый СМС-бомбинг — регистрацию номера жертвы на десятках сайтов, от соцсетей до служб доставки. Телефон начинает разрываться от сотен уведомлений, среди которых могут быть опасные ссылки. В таком потоке велик риск случайно перейти по одной из них и подхватить вирус или потерять личные данные.

Другая схема — «вангири»: звонки с международных номеров, которые сбрасываются после одного-двух гудков. Если жертва перезванивает из любопытства, она попадает на платную линию. Там ее могут удерживать живой оператор или робот на базе нейросети, а каждая минута разговора списывает реальные деньги со счета.

Эксперт заключил, что единственный безопасный вариант в таком случае — сразу положить трубку. Он настоятельно рекомендовал россиянам не вступать в диалог, не тратить время и не пытаться переиграть мошенников.

Лидия Пономарева

