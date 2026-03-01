Россиян предупредили о печальных последствиях шуток над мошенниками

01 марта 2026, 09:40

Роскачество: шутки над мошенниками могут закончиться СМС-бомбингом

Фото: iStock/artoleshko

Попытки пошутить или перехитрить телефонных мошенников могут закончиться печальными последствиями. Об этом предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.