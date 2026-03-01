Россиян предупредили о печальных последствиях шуток над мошенниками
Попытки пошутить или перехитрить телефонных мошенников могут закончиться печальными последствиями. Об этом предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
По его словам, которые приводит Lenta.ru, в ответ мошенники могут применить так называемый СМС-бомбинг — регистрацию номера жертвы на десятках сайтов, от соцсетей до служб доставки. Телефон начинает разрываться от сотен уведомлений, среди которых могут быть опасные ссылки. В таком потоке велик риск случайно перейти по одной из них и подхватить вирус или потерять личные данные.
Другая схема — «вангири»: звонки с международных номеров, которые сбрасываются после одного-двух гудков. Если жертва перезванивает из любопытства, она попадает на платную линию. Там ее могут удерживать живой оператор или робот на базе нейросети, а каждая минута разговора списывает реальные деньги со счета.
Эксперт заключил, что единственный безопасный вариант в таком случае — сразу положить трубку. Он настоятельно рекомендовал россиянам не вступать в диалог, не тратить время и не пытаться переиграть мошенников.
