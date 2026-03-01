Синоптики предупредили москвичей о весенних заморозках

01 марта 2026, 07:31

Фото: iStock/Larison

Погода в первый весенний месяц в Москве будет весьма переменчивой. Столбик термометра будет колебаться в районе нулевой отметки, рассказали РИА Новости специалисты сервиса «Яндекс Погода».