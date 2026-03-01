Синоптики предупредили москвичей о весенних заморозках
Погода в первый весенний месяц в Москве будет весьма переменчивой. Столбик термометра будет колебаться в районе нулевой отметки, рассказали РИА Новости специалисты сервиса «Яндекс Погода».
По информации метеорологов, март не порадует стабильным переходом к весеннему теплу. Оттепели будут сменяться заморозками и наоборот.
Такие «температурные качели» могут привести к ряду погодных опасностей. В частности, высока вероятность образования сосулек на крышах зданий, а также сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.
Кроме того, эксперты уточнили динамику таяния снега в столице. Ранее специалисты сообщали, что в ближайшие две недели высота сугробов сократится в 1,5–2 раза. При этом полное исчезновение снежного покрова ожидается лишь во второй половине апреля.
