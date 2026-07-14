Россиян предупредили о пике нашествия испанских слизней
В России наступил пик нашествия испанских слизней. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
После сильных ливней и теплой погоды количество моллюсков значительно выросло. Длина брюхоногих вредителей достигает более десяти сантиметров. По оценкам экспертов, если 15 лет назад такой вид лишь иногда встречался в Московском регионе, то сейчас он окончательно там обосновался.
Этим летом нашествие испанских слизней зафиксировали в Ленинградской области. Дачники жаловались на десятки особей, повреждающих их огороды. Инвазивный вид также выявили в Тверской, Псковской и Новгородской областях, в Карелии и на юге страны.
Биолог Илья Гомыранов в беседе с источником отметил, что эти моллюски быстро захватывают новые территории, поедают растения и вытесняют местные виды благодаря своей плодовитости — каждая особь может отложить вплоть до сотни яиц.
Читайте также: