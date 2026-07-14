Двух закладчиков поймали в частном секторе Казани

14 июля 2026, 16:13

Фото: istockphoto/Yingko

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Казани в ходе профилактического рейда на территории частного сектора задержали двух местных жителей в возрасте 27 и 18 лет. Правонарушителей заметили в момент оборудования тайников-закладок с запрещенными веществами.