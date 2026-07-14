Двух закладчиков поймали в частном секторе Казани
Оперативники уголовного розыска УМВД России по Казани в ходе профилактического рейда на территории частного сектора задержали двух местных жителей в возрасте 27 и 18 лет. Правонарушителей заметили в момент оборудования тайников-закладок с запрещенными веществами.
При личном досмотре у старшего из задержанных изъяли вещество с характерным запахом конопли, пишет «Татар-информ». Кроме того, в непосредственной близости от места происшествия полицейские обнаружили еще три подготовленные закладки.
Согласно результатам химической экспертизы, речь идет о масле каннабиса. Общая масса составила более 4,5 граммов.
По указанному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о незаконном сбыте наркотических средств. В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде задержания, в настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия.
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