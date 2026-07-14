Мигранта наказали за прикосновение к ягодицам пассажирки в московском метро
Мигранта арестовали на 10 суток за домогательства пассажирке в московском метро
Мигранта наказали за домогательства к пассажирке в московском метро. Об этом сообщает издание MK.RU.
По данным правоохранителей, все произошло на станции «Новокузнецкая». 26-летний уроженец Узбекистана во время поездки на эскалаторе приставал к своей соотечественнице. В какой-то момент он схватил ее за ягодицы.
Вскоре полицейские задержали иностранца и доставили в отдел, где составили на него протокол о мелком хулиганстве. Замоскворецкий суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал на 11 суток мигранта за плевок на брюки пассажирки.
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