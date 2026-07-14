ДТП затруднило проезд по Садовому кольцу в Москве
На внешней стороне Садового кольца, в районе съезда во 2-й Смоленский переулок, столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел днем 14 июля, сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
На месте аварии работают экстренные службы. Сведения о пострадавших и точные обстоятельства происшествия уточняются.
В результате инцидента проезд по внешнему кольцу оказался перекрытым на двух полосах из шести. Протяженность затора, по данным ведомства, достигла 2,4 километра. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты.
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