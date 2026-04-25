В Калуге обломки сбитого БПЛА повредили крыши трёх многоквартирных домов

В Калуге обломки сбитого БПЛА ВСУ повредили крыши трёх многоквартирных домов
Обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили крыши трёх многоквартирных домов в Калуге. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.
Инцидент произошёл поздним вечером 24 апреля. Известно, что силы ПВО успешно устранили три БПЛА над Кировским и Дзержинским округами, а также на окраине Калуги. По последней информации, осколки одного беспилотника причинили кровлям трех жилых домов в городе незначительные повреждения. В настоящий момент на месте работает оперативная группа.
«Пострадавших нет. Администрацией города будет оказана необходимая помощь в ремонте», — добавил Шапша.Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.