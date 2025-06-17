В Подмосковье с начала года стало больше многодетных семей

17 июня 2025, 17:08

оригинал Фото: istockphoto / Liubov Kaplitskaya

С начала 2025 года в Подмосковье отмечается увеличение числа многодетных семей. За полгода их количество выросло на 4 тысячи и составило более 117 тысяч. Всего в этих семьях воспитывается около 380 тысяч детей, сообщает Министерство социального развития Московской области.







«Мы понимаем как важно создать комфортные условия для жизни и воспитания детей в регионе. Для этого у нас реализуется множество социальных программ поддержки для семей с детьми, открываем новые детские сады и школы, а также медицинские центры для детей», — подчеркнула Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Многодетные семьи могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки. В их числе — бесплатный проезд, льготы на коммунальные услуги, выплаты на школьную форму, освобождение от транспортного налога на один автомобиль, а также возможность получить бесплатный земельный участок или компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

С 2025 года в регионе действует новая мера: молодым семьям при рождении третьего или последующего ребёнка выплачивается 300 тысяч рублей.

Также многодетные семьи имеют доступ к федеральной поддержке. Одним из самых востребованных инструментов остаётся материнский капитал — 912 тысяч рублей и помощь в погашении ипотеки — до 450 тысяч рублей. Актуальную информацию о мерах поддержки можно найти на портале госуслуг.

