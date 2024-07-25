Социальная газификация с начала года охватила 12 тысяч подмосковных домовладений

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
В Московской области в этом году газифицировали 12 тыс. домовладений по программе социальной газификации региона. Для этого построили более 80 км. газораспределительных сетей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
Юбилейным, 12-тысячным, стал дом Ирины Поповой из деревни Вертково городского округа Клин. Она относится к льготной категории граждан. Речь идёт о семьях, состоящих из пенсионеров со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратной величину прожиточного минимума. Все работы внутри участка были выполнены бесплатно, а на приобретение оборудования она получила компенсацию в 80 тыс. рублей.
По данным министерства, с начала года в Подмосковье газом обеспечили более 25 тыс. жителей.
Социальная газификация – бессрочный проект, который действует в газифицированных населённых пунктах. С апреля в него включили СНТ, расположенные в границах газифицированных населённых пунктов. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Для этого нужно подать заявку через личный кабинет клиента.
Подать заявку на льготное подключение к газу можно на региональном портале «Госуслуги».
Работы продолжаются. Узнать их график можно на сайте.
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«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. Сегодня мы запустили газ в 58 тыс. домов. В 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения ещё 13 тыс. Это значит, что ещё 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло в свои дома», – отметил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
По данным министерства, с начала года в Подмосковье газом обеспечили более 25 тыс. жителей.
Социальная газификация – бессрочный проект, который действует в газифицированных населённых пунктах. С апреля в него включили СНТ, расположенные в границах газифицированных населённых пунктов. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Для этого нужно подать заявку через личный кабинет клиента.
Подать заявку на льготное подключение к газу можно на региональном портале «Госуслуги».
Работы продолжаются. Узнать их график можно на сайте.
Читайте также:
В программу догазификации включат более 1,4 тыс. подмосковных СНТ
В июле в 50 подмосковных населённых пунктах начнут работы по соцгазификации
В дом ветерана боевых действий из посёлка Шатурторф провели магистральный газ
Лора Луганская