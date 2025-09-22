Россиян предупредили о подорожании товаров
Цены на товары первой необходимости в России вырастут до 12% в октябре
В октябре в России ожидается рост цен на товары первой необходимости. Экономист Залина Казова предупредила о подорожании в среднем на 5-12% по сравнению с сентябрем.
В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что больше всего цена вырастет на фрукты и овощи — их стоимость может увеличиться на 15-20%.
Причины роста связаны с необходимостью хранения продукции, увеличением импорта и колебаниями валютных курсов. Мясо и молочные продукты подорожают на 12-15%. Это связано с сезонным повышением цен на корма, снижением надоев и ростом логистических расходов. Крупы и мука прибавят около 5% в цене, а яйца подорожают на 10%.
«Второй месяц осени наверняка продемонстрирует ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрем», — пояснила она.
Ранее стало известно, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести ограничение заработной платы руководителей государственных медицинских и образовательных учреждений на уровне не более 100% от средней зарплаты сотрудников.