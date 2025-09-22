Россиян предупредили о подорожании товаров

22 сентября 2025, 09:30

Цены на товары первой необходимости в России вырастут до 12% в октябре

Фото: iStock/Minerva Studio

В октябре в России ожидается рост цен на товары первой необходимости. Экономист Залина Казова предупредила о подорожании в среднем на 5-12% по сравнению с сентябрем.





В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что больше всего цена вырастет на фрукты и овощи — их стоимость может увеличиться на 15-20%.



Причины роста связаны с необходимостью хранения продукции, увеличением импорта и колебаниями валютных курсов. Мясо и молочные продукты подорожают на 12-15%. Это связано с сезонным повышением цен на корма, снижением надоев и ростом логистических расходов. Крупы и мука прибавят около 5% в цене, а яйца подорожают на 10%.





«Второй месяц осени наверняка продемонстрирует ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрем», — пояснила она.