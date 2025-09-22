В МВД рассказали, под какие профессии маскируются аферисты на сайтах знакомств

22 сентября 2025, 03:52

Мошенники на сайтах знакомств маскируются под военных, врачей и журналистов

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военных, врачей и журналистов, чтобы создать эмоционально заряженную легенду и быстро установить доверительные отношения с жертвами.