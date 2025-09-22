В МВД рассказали, под какие профессии маскируются аферисты на сайтах знакомств
Мошенники на сайтах знакомств чаще всего выдают себя за военных, врачей и журналистов, чтобы создать эмоционально заряженную легенду и быстро установить доверительные отношения с жертвами.
Согласно материалам ведомства, аферисты целенаправленно выбирают «романтичные» профессии, связанные с социальным статусом и доверием: военные (27% случаев), врачи (23%) и журналисты (18%) . Эти образы позволяют им строить трогательные истории о командировках в зоны конфликтов, работе в горячих точках или сложных расследованиях, что вызывает у жертв симпатию и желание поддержать.
65% мошенников указывают место жительства за рубежом (Турция, ОАЭ, Египет), но целенаправленно ищут жертв в конкретных регионах России — преимущественно Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. Это позволяет им объяснять невозможность встречи и создаёт образ «доступной мечты».
МВД рекомендует никогда не переводить деньги людям, с которыми познакомились онлайн, и проверять фотографии через поиск Google Images. При попытке вымогательства следует немедленно блокировать собеседника и сообщать в службу безопасности dating-платформы.
