Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ вдвое

22 сентября 2025, 06:44

Фото: istockphoto.com/I am the author of images and videos

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести ограничение заработной платы руководителей государственных медицинских и образовательных учреждений на уровне не более 100% от средней зарплаты сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.