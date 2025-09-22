Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ вдвое
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести ограничение заработной платы руководителей государственных медицинских и образовательных учреждений на уровне не более 100% от средней зарплаты сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатива предполагает, что оклады директоров школ и главврачей больниц не должны превышать средний заработок по учреждению более чем вдвое. По словам Миронова, это позволит устранить существующий чрезмерный разрыв в доходах между руководством и рядовыми сотрудниками, который демотивирует персонал и усугубляет кадровый дефицит.
Парламентарий подчеркнул, что предел в 100% является управленческой надбавкой, отражающей повышенную ответственность руководителей. При этом дальнейший рост их вознаграждения должен быть напрямую связан с повышением среднего заработка коллектива, а не с увеличением персональных стимулирующих выплат.
Миронов отметил, что текущая система приводит к обратной ситуации: руководители получают высокие зарплаты и премии, в то время как доходы рядовых учителей и медиков остаются скромными. Это разрушает мотивацию сотрудников, способствует профессиональному выгоранию и является одной из причин острой нехватки кадров в школах и медучреждениях.
Читайте также: