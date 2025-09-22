В Госдуме напомнили о переносе выходного дня 1 ноября

22 сентября 2025, 04:05

Фото: iStock/LeventKonuk

Депутат Ярослав Нилов сообщил, что 1 ноября, в День народного единства, в России будет рабочий день, а выходные дни с 2 по 4 ноября перенесены на понедельник, 4 ноября. Об этом пишет iz.ru.