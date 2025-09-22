В Госдуме напомнили о переносе выходного дня 1 ноября
Депутат Ярослав Нилов сообщил, что 1 ноября, в День народного единства, в России будет рабочий день, а выходные дни с 2 по 4 ноября перенесены на понедельник, 4 ноября. Об этом пишет iz.ru.
Таким образом, россияне смогут отдохнуть три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября.
Нилов отметил, что перенос с субботы на понедельник позволяет сохранить полноценные праздничные выходные, избегая ситуации, когда после коротких выходных остается только один рабочий день.
Ранее РИА Новости сообщило о планах на декабрь и новогодние праздники в России, которые включают 22 рабочих дня и девять выходных дней, с длинными каникулами с 31 декабря по 12 января.
