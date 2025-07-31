Ещё 73 подмосковных педагога получили сертификаты социальной ипотеки
Ещё более 70 педагогов Подмосковья получили сертификаты на приобретение жилья. Их торжественное вручение участникам подпрограммы «Социальная ипотека» госпрограммы «Жилище» прошло в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«Мы запустили эту программу по инициативе губернатора в 2016 году, чтобы создать достойные условия для работы и жизни высококвалифицированных педагогов. Её результаты впечатляют: более 700 человек уже улучшили свои жилищные условия, а в этом году сертификаты получили ещё 73 учителя. Эта инициатива – знак уважения к их труду с надеждой на то, что они продолжат эффективно работать и улучшать качество образования Подмосковья», – отметила во время вручения сертификатов министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.Она подчеркнула важность привлечения и удержания квалифицированных кадров. В Подмосковье действует система мер поддержки, включающая программы улучшения жилищных условий, финансовой помощи и профессиональной адаптации молодых и опытных специалистов.
Как напомнили в ведомстве, «Социальная ипотека» помогает педагогам получить финансовую помощь для покупки жилья. Власти Московской области оплачивают 50% стоимости квартиры сразу, а оставшиеся 50% – в течение 10 лет. Участники программы оплачивают только проценты по ипотечному кредиту.
В этом году квота для опытных учителей составила 53 места, а для молодых специалистов – 20.