Россиян предупредили о последствиях чрезмерной взаимовыручки на работе
Регулярное выполнение рабочих поручений за коллег и исправление их ошибок может стать препятствием для профессионального роста сотрудника. О том, как отличить нормальную взаимопомощь от систематического выполнения чужих обязанностей и почему чрезмерная готовность выручать команду способна негативно отразиться на карьере, «Известиям» рассказала HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева.
По словам эксперта, участие в срочных проектах, обмен профессиональным опытом и поддержка коллег в сложных ситуациях являются естественной частью командной работы. Однако ситуация меняется, когда помощь приобретает постоянный характер: сотрудник начинает самостоятельно завершать задачи за других, исправлять допущенные ими недочеты, следить за сроками и контролировать процессы, которые не входят в его должностные обязанности.
«Отличить здоровое сотрудничество от чрезмерной нагрузки можно по распределению ответственности. Если после консультации или другой помощи коллега самостоятельно продолжает вести задачу, речь идет о командной работе. Если же все обязательства по ее выполнению переходят к помощнику, это уже становится регулярным выполнением чужих обязанностей», — пояснила Алексеева.
Как отметила специалист, причина подобного поведения не всегда заключается в неумении говорить «нет». Нередко за готовностью постоянно брать на себя дополнительные обязательства стоит желание быть полезным, чувствовать собственную значимость и получать признание окружающих. В особенности такая модель поведения характерна для компетентных сотрудников, которые умеют оперативно находить решения и привыкли справляться со сложными ситуациями.
Дополнительным фактором становится разница между характером задач. Чужие срочные поручения позволяют быстро получить видимый результат, тогда как работа над долгосрочными проектами, развитие компетенций и решение стратегических вопросов требуют больше времени и не всегда предполагают немедленную отдачу. Из-за этого специалист рискует направлять основные усилия на устранение проблем в чужой работе, откладывая собственные профессиональные задачи.
В перспективе такая нагрузка может замедлить карьерное продвижение. Кроме того, во время оценки эффективности сотруднику бывает непросто продемонстрировать личные результаты: значительная часть затраченного времени и усилий фактически ушла на проекты и обязанности других членов команды.
При этом полностью отказываться от поддержки коллег не нужно. Алексеева рекомендует изменить формат взаимодействия: вместо того чтобы самостоятельно выполнять поручение, можно объяснить порядок действий, предоставить подходящий шаблон, проконсультировать сотрудника или проверить уже подготовленный им результат. Это позволит помочь команде, не принимая на себя чужую ответственность.
Если обращения с подобными просьбами повторяются, проблему стоит обсудить с руководителем. Эксперт советует в таком разговоре обратить внимание прежде всего на организацию работы: выяснить, почему определенные задачи регулярно остаются без исполнителей и не требуется ли скорректировать распределение обязанностей внутри коллектива.
Алексеева подчеркнула, что основа эффективного сотрудничества — взаимная поддержка без ущерба для индивидуальных результатов. Помощь должна давать коллегам возможность самостоятельно справляться с рабочими задачами, а не превращаться в постоянную замену их собственных усилий. Четкое разграничение ответственности позволяет сохранить баланс между интересами команды и профессиональным развитием каждого сотрудника.