Россиян предупредили о последствиях чрезмерной взаимовыручки на работе

03 ноября 2026, 10:18

HR-директор Алексеева: постоянная помощь коллегам может мешать карьерному росту

Фото: iStock/jacoblund

Регулярное выполнение рабочих поручений за коллег и исправление их ошибок может стать препятствием для профессионального роста сотрудника. О том, как отличить нормальную взаимопомощь от систематического выполнения чужих обязанностей и почему чрезмерная готовность выручать команду способна негативно отразиться на карьере, «Известиям» рассказала HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева.





По словам эксперта, участие в срочных проектах, обмен профессиональным опытом и поддержка коллег в сложных ситуациях являются естественной частью командной работы. Однако ситуация меняется, когда помощь приобретает постоянный характер: сотрудник начинает самостоятельно завершать задачи за других, исправлять допущенные ими недочеты, следить за сроками и контролировать процессы, которые не входят в его должностные обязанности.





«Отличить здоровое сотрудничество от чрезмерной нагрузки можно по распределению ответственности. Если после консультации или другой помощи коллега самостоятельно продолжает вести задачу, речь идет о командной работе. Если же все обязательства по ее выполнению переходят к помощнику, это уже становится регулярным выполнением чужих обязанностей», — пояснила Алексеева.