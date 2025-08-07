Достижения.рф

Россиян предупредили о последствиях постоянных опозданий на работу

Юрист Владимирова: За частые опоздания сотрудник может получить выговор или увольнение
Фото: iStock/coffeekai

Регулярные опоздания на работу и преждевременный уход могут повлечь за собой различные дисциплинарные взыскания. В лучшем случае все ограничится выговором, в худшем — дойдет до увольнения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила юрист сервиса Headhunter Ольга Владимирова.



Она напомнила, что обязанность добросовестно исполнять трудовые функции и соблюдать правила внутреннего распорядка, включая установленное рабочее время, закреплена за сотрудниками статьей 21 Трудового кодекса РФ.

Нарушение этих требований, выражающееся в систематических опозданиях или ранних уходах, является дисциплинарным проступком.

За это, согласно статье 192 ТК РФ, работодатель имеет право применить к работнику различные меры воздействия. Так, к дисциплинарным взысканиям, которые могут быть применены, относятся замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным законодательством.

Мария Моисеева

