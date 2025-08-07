Россиян предупредили о последствиях постоянных опозданий на работу

07 августа 2025, 03:51

Юрист Владимирова: За частые опоздания сотрудник может получить выговор или увольнение

Фото: iStock/coffeekai

Регулярные опоздания на работу и преждевременный уход могут повлечь за собой различные дисциплинарные взыскания. В лучшем случае все ограничится выговором, в худшем — дойдет до увольнения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила юрист сервиса Headhunter Ольга Владимирова.