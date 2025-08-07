Дочь народного артиста России Владимира Сафронова раскрыла причину смерти отца

07 августа 2025, 02:10

Юлия Сафронова назвала вероятной причиной смерти отца остановку сердца

Владимир Сафронов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народный артист России Владимир Сафронов скорее всего скончался из-за остановки сердца. Об этом в беседе с ТАСС сообщила дочь актера Юлия Сафронова.





Владимир Сафронов был известен не только своей работой в театре, но и ведением программ молодежной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР на армейскую тематику. Также он снимался в кино, включая мелодраму «Осенние свадьбы» и сериал «Звезда эпохи».



Народный артист РФ погиб 5 августа, печальную новость сообщили в пресс-службе Малого театра.





«В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем. (...) Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича», — говорилось в материале.

«Видимо, от остановки сердца», — добавила дочь Сафронова.