Дочь народного артиста России Владимира Сафронова раскрыла причину смерти отца
Юлия Сафронова назвала вероятной причиной смерти отца остановку сердца
Народный артист России Владимир Сафронов скорее всего скончался из-за остановки сердца. Об этом в беседе с ТАСС сообщила дочь актера Юлия Сафронова.
Владимир Сафронов был известен не только своей работой в театре, но и ведением программ молодежной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР на армейскую тематику. Также он снимался в кино, включая мелодраму «Осенние свадьбы» и сериал «Звезда эпохи».
Народный артист РФ погиб 5 августа, печальную новость сообщили в пресс-службе Малого театра.
«В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем. (...) Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича», — говорилось в материале.Юлия объяснила, что смерть отца наступила неожиданно и скоропостижно, вечером.
«Видимо, от остановки сердца», — добавила дочь Сафронова.Она охарактеризовала отца как невероятно честного человека, преданного своему делу, горячо любившего студентов и свою семью — жену, детей, внуков и правнуков. Юлия отметила, что он также был талантливым педагогом. Напомним, что на момент смерти Владимиру Сафронову было 84 года.