В США военного арестовали по подозрению в шпионаже ради российского гражданства

07 августа 2025, 03:28

Минюст США обвинил военнослужащего в попытке передать РФ секретные данные по Abrams

Фото: iStock/Alexander Sikov

Американского военнослужащего арестовали по обвинению в попытке передачи неизвестному лицу секретных данных, которые связаны с национальной обороной страны. Уточняется, что обвиняемый якобы был уверен, что передает информацию «представителю РФ». Об этом заявило Министерство юстиции США на своем официальном сайте.





По утверждению ведомства, обвиняемый Тейлор Ли предположительно пытался передать засекреченную информацию об уязвимостях американских танков, включая M1A2 Abrams, в обмен на российское гражданство.



