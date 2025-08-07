В США военного арестовали по подозрению в шпионаже ради российского гражданства
Минюст США обвинил военнослужащего в попытке передать РФ секретные данные по Abrams
Американского военнослужащего арестовали по обвинению в попытке передачи неизвестному лицу секретных данных, которые связаны с национальной обороной страны. Уточняется, что обвиняемый якобы был уверен, что передает информацию «представителю РФ». Об этом заявило Министерство юстиции США на своем официальном сайте.
По утверждению ведомства, обвиняемый Тейлор Ли предположительно пытался передать засекреченную информацию об уязвимостях американских танков, включая M1A2 Abrams, в обмен на российское гражданство.
Расследование проводилось ФБР.
Тейлор в июле 2025 года якобы встретился с человеком, которого считал «представителем правительства РФ». В ходе разговора Ли передал собеседнику SD-карту с техническими характеристиками бронетехники и данными о военных операциях США, а позже доставил для неизвестного аппаратный компонент от танка M1A2 Abrams на склад в Эль-Пасо (Техас).
Обвинение утверждает, что Ли, имевший доступ к информации особой важности, с мая 2025 года целенаправленно искал способы передачи таких сведений России.