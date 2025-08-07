Виктория Дайнеко показала нежный поцелуй с мужем у фонтана в Минске во время путешествия
Виктория Дайнеко поделилась с фанатами видео, где муж Беркели Овезов нежно целует ее у фонтана в Минске. 37-летняя певица показала, что наслаждается романтичным отпуском в Белоруссии в компании любимого человека. Об этом пишет издание «VOICE».
Ранее артистка и ее супруг Беркели Овезов, с которым она познакомилась в соцсетях в феврале 2022 года, отправились в путешествие по Минску. На кадрах клипа было видно, что они остановились на площади Независимости у фонтана с бронзовыми аистами, символизирующими свободу.
Виктория, в белом летнем платье и солнцезащитных очках, с распущенными волосами, уютно прижалась к мужу, наслаждаясь красотами. Овезов тоже был одет просто: геолог выбрал для прогулки голубую рубашку, джинсы и кепку, надетую задом наперед. Беркели обнял певицу и поцеловал в щеку, не скрывая чувств перед камерой. Дайнеко на это лишь довольно улыбнулась.
Напомним, что роман пары начался с обычной переписки. Через полгода они сблизились и стали жить вместе, хотя Виктория скрывала личность своего партнера. Позднее, в марте, Овезов сделал Дайнеко предложение на футбольном матче «Локомотив» — «Динамо». Их свадьба состоялась в апреле.
При этом у артистки есть дочка Елизавета, которую Дайнеко обожает. Девочка уже проявляет артистические способности и желает выступать на сцене.
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