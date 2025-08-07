Виктория Дайнеко показала нежный поцелуй с мужем у фонтана в Минске во время путешествия

07 августа 2025, 01:45

Беркели Овезов нежно целовал свою жену Викторию Дайнеко у фонтана в Минске

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко поделилась с фанатами видео, где муж Беркели Овезов нежно целует ее у фонтана в Минске. 37-летняя певица показала, что наслаждается романтичным отпуском в Белоруссии в компании любимого человека. Об этом пишет издание «VOICE».