Россиян предупредили о приближающихся «семимильными шагами» аномалиях
В ближайшие 10 лет россиян ожидает большое число аномалий из-за изменения климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, пишет РИА Новости.
Специалист отметил, что глобальное потепление стремительно приближается к России. Особенно это заметно в Арктической зоне, где процессы потепления развиваются быстрее, чем в других регионах планеты.
Шумаков выделил деятельность человека как один из ключевых факторов потепления. Однако он подчеркнул, что до сих пор никто не смог точно определить истинные причины климатических изменений.
По прогнозам специалиста, в ближайшие десять лет российская Арктика столкнётся с множеством аномальных явлений. При этом глава Росгидромета отметил, что каждый год будет отличаться от предыдущего.
Читайте также: