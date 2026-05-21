Стало известно, какие продукты помогают организму в жару
В жаркую погоду врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Ольга Уланкина, посоветовала добавить в рацион бананы, курагу и орехи. Специалист пояснила, что эти продукты помогают поддерживать здоровье и восполняют потерю электролитов.
В беседе с NEWS.ru Уланкина подчеркнула: в жару важно не пренебрегать правилами безопасности, даже если человек чувствует себя хорошо.
«Самое главное — соблюдать питьевой режим. Нужно пить воду часто и равномерно в течение дня. Кроме того, следует восполнять потери электролитов. Для этого в рацион можно добавить бананы, курагу, орехи, столовую минеральную воду. А вот от кофе, алкоголя и тяжёлой жирной пищи лучше воздержаться. Если ожидается жара, имеет смысл пересмотреть и оптимизировать своё расписание: все дела на улице отложить до вечера», — сообщила врач.Эксперт добавила, что при необходимости выходить под палящее солнце важно одеваться по погоде, надевать головной убор и пользоваться солнцезащитным кремом.