Россиян предупредили о ранней атаке клещей
Снежная зима помогла клещам успешно перезимовать, поэтому их активность может начаться раньше обычного и быть более выраженной. Об этом РИА Новости рассказала врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина.
По ее словам, снежный покров служит своеобразным утеплителем и помогает насекомым пережить сильные морозы. Эксперт пояснила, что иксодовые клещи проводят зиму в лесной подстилке, которая состоит из опавших листьев, сухой травы и мха. Снег и этот слой образуют естественную теплоизоляцию, благодаря чему температура в подстилке не опускается ниже нуля даже в морозы.
Согласно прогнозам Калининой, если весна окажется ранней, пик активности клещей может сместиться. Обычно он приходится на конец мая — июнь, но в этом году возможен уже в апреле. Клещи просыпаются при температуре от +1 до +5 °C, а становятся активными при +10 °C. Эксперт призвала россиян быть осторожными, использовать репелленты и защищать своих домашних животных.
