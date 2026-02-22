Россиян предупредили о ранней атаке клещей

22 февраля 2026, 08:43

Ученый Калинина: В России начнется ранняя атака клещей

Фото: iStock/cotuvokne

Снежная зима помогла клещам успешно перезимовать, поэтому их активность может начаться раньше обычного и быть более выраженной. Об этом РИА Новости рассказала врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина.