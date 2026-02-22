В России меняется порядок психиатрического освидетельствования работников
В РФ вступают в силу новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
С 1 марта 2026 года в силу вступит приказ Минздрава, который уточняет порядок психиатрического освидетельствования работников. Теперь эту процедуру должны проводить не отдельные специалисты, а комиссии врачей-психиатров. Работодатель обязан направить сотрудника на освидетельствование, если на периодическом медосмотре были выявлены признаки психического расстройства, подчеркнул Нилов.
Кроме того, из перечня видов деятельности, требующих психиатрического освидетельствования, исключена работа с государственной тайной. Это важное изменение снимает лишнюю административную нагрузку с работников, занятых в научной и проектной деятельности, сохраняя при этом высокие требования к безопасности на критически важных объектах, пояснил депутат.
Нилов отметил, что новые правила направлены на упорядочение процедуры, повышение её объективности благодаря коллегиальному решению комиссии и чёткое регулирование взаимодействия между общими медицинскими осмотрами и психиатрическими проверками на предприятиях.
