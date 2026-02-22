В России меняется порядок психиатрического освидетельствования работников

22 февраля 2026, 07:24

РИА Новости: порядок психиатрического освидетельствования меняется с 1 марта

Фото: iStock/megaflopp

В РФ вступают в силу новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.