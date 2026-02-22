Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег

22 февраля 2026, 08:16

Синоптик Леус прогнозирует сход снега в Москве не раньше второй декады апреля

Фото: iStock/WDnet

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем блоге высказался о сроках схода снега в столице.