Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем блоге высказался о сроках схода снега в столице.
Синоптик подчеркнул, что по климатическим меркам в XXI веке снег в городе обычно сходит 30 марта. Однако в 2012 и 2013 годах это явление произошло значительно позже — 16 и 17 апреля соответственно. В эти годы высота снежного покрова в феврале достигала 39 см и 40 см, а к марту увеличивалась до 46 см и 77 см.
Учитывая текущую высоту снежного покрова в 70 см, Леус прогнозирует, что в этом году снег растает значительно позже средней многолетней даты. По его мнению, окончательное таяние снега в городе можно ожидать ближе к 20 апреля.
