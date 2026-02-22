В Совфеде назвали условия для назначения страховой пенсии по старости

22 февраля 2026, 07:12

РИА Новости: право на пенсию по старости есть у набравших минимальный стаж

Фото: iStock/ArtemSam

Сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова назвала условия для назначения страховой пенсии по старости. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.