В Совфеде назвали условия для назначения страховой пенсии по старости
Сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова назвала условия для назначения страховой пенсии по старости. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
В 2026 году женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 59 лет, а мужчины — в 64 года. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет официального стажа, за который работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России, и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, пояснила Мельникова.
Сенатор подчеркнула, что если стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов не хватает, право на социальную пенсию появляется на пять лет позже, чем на страховую. Размер пенсии определяется страховым стажем и суммой уплаченных страховых взносов, отметила политик.
