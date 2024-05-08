Россиян предупредили о распространённых схемах мошенников в праздники

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Директор по информационным технологиям компании Сергей Липов заявил, что в период праздников, приуроченных к 9 Мая, растёт риск роста мошенничеств, связанных чаще всего с благотворительными фондами, а также бронированием.
Кроме этого, необходимо внимательно относится к информации о продаже товаров «по очень выгодным ценам», а также быть крайне бдительным в вопросах исследований, опросов, заполнением анкет и т. д., так как прикрываясь этим мошенники могут собирать и красть личную информацию.
До этого сообщалось, что Черногория по запросу России экстрадировала обвиняемую в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским и арбитражным делам.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупреждал, что для получения доступа к аккаунтам на Госуслугах злоумышленники могут разыгрывать настоящие театрализованные представления.
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«Следует быть крайне осторожным с тем, какую личную информацию вы раскрываете в интернете или при личных встречах. Всегда обращайте внимание на подробности и проверяйте информацию через официальные источники или обращайтесь за помощью к специалистам», — подытожил в беседе с RT Липов.
До этого сообщалось, что Черногория по запросу России экстрадировала обвиняемую в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским и арбитражным делам.
«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирована россиянка Ольга Абрамова. Она обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и в фальсификации доказательств по гражданскому делу», – приводит «АГН» Москва слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупреждал, что для получения доступа к аккаунтам на Госуслугах злоумышленники могут разыгрывать настоящие театрализованные представления.
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Мелисса Тимофеева