Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиян предупредили о распространённых схемах мошенников в праздники

Россиян предупредили о распространённых схемах мошенников в праздники

Техэксперт Липов заявил о риске роста мошенничеств в период праздников
08 мая 2024, 14:50
Фото: iStock/JulieAlexK

Фото: iStock/JulieAlexK

Директор по информационным технологиям компании Сергей Липов заявил, что в период праздников, приуроченных к 9 Мая, растёт риск роста мошенничеств, связанных чаще всего с благотворительными фондами, а также бронированием.
Кроме этого, необходимо внимательно относится к информации о продаже товаров «по очень выгодным ценам», а также быть крайне бдительным в вопросах исследований, опросов, заполнением анкет и т. д., так как прикрываясь этим мошенники могут собирать и красть личную информацию.

«Следует быть крайне осторожным с тем, какую личную информацию вы раскрываете в интернете или при личных встречах. Всегда обращайте внимание на подробности и проверяйте информацию через официальные источники или обращайтесь за помощью к специалистам», — подытожил в беседе с RT Липов.



До этого сообщалось, что Черногория по запросу России экстрадировала обвиняемую в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданским и арбитражным делам.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирована россиянка Ольга Абрамова. Она обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и в фальсификации доказательств по гражданскому делу», – приводит «АГН» Москва слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупреждал, что для получения доступа к аккаунтам на Госуслугах злоумышленники могут разыгрывать настоящие театрализованные представления.

Читайте также:

Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах

Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через «театральное шоу»

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
#мошенники
#шоу
#праздники
#безопасность
В Кашире состоялось торжественное открытие памятника бойцам СВО
08 мая 2024, 14:54

Фото: Радио 1

8 мая в преддверии Дня Победы на Алее Славы в городском округе Кашира состоялось торжественная установка и открытие памятника, посвященного бойцам специальной военной операции. Об этом сообщила корреспондент Радио 1.
На открытии присутствовали гости и жители округа, ветераны, а также почетные гости.

«Мы открываем памятник трем поколениям наших каширян, которые принимали участие в войнах в Чечне, в Афганистане, на территории специальной военной операции. <…> Люди сражались за свою свободу, за независимость и свое будущее. Мы должны отдать дань памяти каждому бойцу, который пожертвовал своей жизнью, который так или иначе сделал все для победы. Сейчас мы ждем наших бойцов с новой победой, с настоящей долгожданной победой», — произнес речь глава Каширы Михаил Шувалов.

Памятник представляет бойцов трех разных эпох. Он был спроектирован после голосования жителей.

«Уважаемые каширяне и гости, от всего ветеранского актива выражаю глубокую благодарность той инициативной группе, которая сделала все для того, чтобы на данном святом месте был установлен памятник. <…> Мы сейчас в преддверии Дня Победы смотрим кинохронику, как радовались наши советские люди Победы. Данный памятник — это символ воинский. Проходя мимо, военнослужащие обязаны дать честь, а гражданские склонить голову и вспомнить о тех, кто отдал жизнь за нас с вами. Мы выполняем сложную задачу на СВО. Мы выполним», — поделился председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов Анатолий Воротников.

После торжественного открытия жители возложили к нему цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Читайте также:

В Шатуре поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Надежду Овчинникову

В Наро-Фоминске прошло торжественное возложение к мемориалам воинских захоронений

В мытищинском лицее открыли Парту Героя в память об участнике СВО Алексее Заозерове
#памятник
#цветы
#ветераны
#память
#жители
#сво
#кашира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Зарайска выставили на торги подряд на ремонт котельной
08 мая 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную Беспятово, расположенную на Советской улице в городе Зарайск, ждёт капитальный ремонт, контракт на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
«В Единой информационной системе опубликовано извещение об открытом конкурсе на выполнение работ по капремонту котельной Беспятово — в части замены котла», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подрядчик должен будет выполнить не только строительно-монтажные работы, но и благоустроить прилегающую территорию, включая озеленение. Все работы должны быть закончены в сентябре текущего года.

Начальная цена контракта составляет 22миллиона 454 тысячи 770 рублей, заявки принимаются до 23 мая.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца года модернизируют 31 котельную, а также построят пять новых.

Читайте также:

Воробьёв обсудил с жителями посёлка Селятино строительство дороги до агрохаба

В Лотошине до конца года отремонтируют более 30 котельных

В Озёрах построят блочно-модульную котельную
#зарайск
#котельная
#капремонт
#капитальный ремонт
#торги
#комитет по конкуретной политике мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии
08 мая 2024, 14:42

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления лидерам государств, входящих в СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе Кремля уточнили, ч то поздравительные послания российский президент направил лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

Владимир Путин в своём обращении выразил уверенность, что общая память о великой Победе и узы братской дружбы между народами будут оставаться прочной основой для развития отношений. Также российский лидер передал слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла из разных стран.

Читайте также:

Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году

Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт

Владимир Путин официально вступил в должность президента России
#владимир путин
#президент
#память
#лидер
#день победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье установят два километра ограждений вдоль ж/д путей
08 мая 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Два километра ограждений вдоль железнодорожных путей установят в текущем году в 19 городских округах Подмосковья для обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для повышения безопасности вдоль путей в 19 округах Подмосковья оборудуют 2 километра ограждений разного типа, в том числе 500 метров железобетонных ограждений», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что в 2023 году вдоль подмосковных железнодорожных путей было установлено 4 километра ограждений, что позволило ликвидировать более 360 «опасных троп» и снизить количество происшествий со смертельным исходом на этих участках на 32 процента.

В министерстве уточнили, что в текущем году наибольший объём этих работ будет проведён в пяти городских округах — это Долгопрудный, Люберцы, Щёлково, Королёв и Богородский округ. Там будет установлено около 700 метров ограждений.

Читайте также:

Подмосковных водителей предупредили о гололедице на дорогах из-за мокрого снега

У региональных дорог Подмосковья истребят более 2 тыс. га борщевика

На 40 участках дорог Подмосковья установили металлические ограждения
#железные дороги
#московская область
#подмосковье
#безопасность
#минтранс мо
#алексей гержик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семья из Германии объяснила переезд в Россию
«В Германии всё труднее жить»: Супруга немца объяснила переезд в Россию
08 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/Choreograph

Уроженка России Елена Максимова, в начале 1990-х переехавшая в Берлин, и её муж-немец Аки Биндер решились покинуть Германию и жить в России.
Супруги переехали в Краснодарский край. Как пояснила Елена, перебраться в Россию предложил сам её супруг после того, как посетил в нашей стране ЧМ по футболу в 2018 году.

«В Германии всё труднее жить, никогда мы для них своими не станем. И я считаю, что получила там всё, что могла. Там я встретила человека, который̆ взял меня за руку и обратно увёз на Родину. Он такой̆ человек, немного советский̆. Даже говорил, что пойдёт воевать на СВО. Он принял здесь православие, по воскресеньям мы вместе ходим на службу», — добавила в беседе с RT Елена.

До этого старший воспитатель ГБОУ «Школа 1788» города Москвы Ирина Горячева отмечала важность патриотического воспитания в семье.

«Для того, чтобы наши дети были патриотами, необходимо семейное воспитание. Это те ценности, которые воспитывает непосредственно семья. Это любовь, это уважение, это взаимопонимание, чуткость по отношению друг к другу», — заявила в беседе с «Царьградом» педагог.

Ранее сообщалось, что многодетная семья Шуцман решила переехать из штата Канзас США в Подмосковье из-за ценностей.

Читайте также:

Многодетная семья из США объяснила свой переезд в Подмосковье

Милонов предложил возродить тимуровское движение в России

Протоиерей Димитрий Ильичёв оценил поручение Путина о воспитании
#педагог
#семья
#переезд
#ценности
#супруги
#россия
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили сервис СМС-оповещений о неблагоприятных погодных условиях
08 мая 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, при которых в атмосфере ухудшается рассеивание вредных веществ, могут теперь получать по СМС жители Московской области, соответствующий сервис запустил Мособлэкомониторинг, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Для того, чтобы подписаться на рассылку предупреждений, достаточно заполнить форму на сайте ведомства. После этого в случае наступления неблагоприятных погодных условий сообщения об этом будут приходит на указанный в форме мобильный телефон с периодичностью раз в неделю», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Отмечается, что такая информация позволит жителям корректировать свои планы и снизить неблагоприятное воздействие окружающей среды.

Читайте также:

В парках Подмосковья установят вендинговые аппараты для кормления животных

«Черёмуховые холода» в Подмосковье могут отразиться на растениях и животных

В лесах Московской области на 8-10 мая сохраняется низкий уровень пожароопасности
#экология
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#смс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные поисковики в прошедшем сезоне предали земле более 800 воинов
08 мая 2024, 13:40

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в преддверии Дня Победы поблагодарил поисковые движения за большой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
«Каждый год поисковики возвращают из безвестия героев, которые отдали свои жизни за Родину. Благодаря им семьи узнают о подвигах предков, о том, какой ценой досталась нам Победа. В Московской области действуют 113 поисковых отрядов, где работают свыше 3 тысяч человек, и 12 поисковых объединений. В апреле стартовал новый поисковый сезон «Вахта памяти 2024». Желаю успехов в этом непростом, но очень важном деле», – подчеркнул Брынцалов.
Он добавил, что всего в прошедшем сезоне поисковики Подмосковья предали земле на территории нашей страны более 800 воинов.

В поисковом сезоне 2023 года. На территории сражений Великой Отечественной войны было проведено более 300 экспедиций, более 100 из них – в Московской области. В Подмосковье были найдены и с почестями преданы земле останки 210 человек, удалось установить имена 48 защитников Родины.

В рамках проекта «Битва за Москву» поисковики провели 10 экспедиций. Также организовано 50 «Уроков Мужества» в культурных и образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.

Читайте также:

В Шатуре поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Надежду Овчинникову

Российские военные поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ

На старт эстафеты ко Дню Победы в Орехово-Зуеве вышли более 400 человек
#день победы
#9 мая
#великая отечественная война
#история
#подмосковье
#поисковики
#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокаты замминистра обороны Иванова принесли в суд пакеты с его наградами
08 мая 2024, 13:36

Фото: istockphoto/Zolnierek

Представители защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова принесли в суд четыре пакета с его наградами. Пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.
Сегодня Московский городской суд рассматривает жалобы на арест замминистра, напоминает РИА Новости. Согласно законодательству, на данной стадии процесса суду следует предоставить характеризующие обвиняемого данные: грамоты, поощрения, награды, характеристики и так далее. Заседание проходит в закрытом от журналистов режиме, Иванов участвует в нём по видеосвязи из следственного изолятора.

Тимур Иванов курировал в министерстве обороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Замминистра заключён под стражу до 23 июня. Сам он вину не признаёт.

Читайте также:

Две иномарки замминистра обороны Иванова перешли к его жене в 2023 году

Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов

В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов
#суд
#арест
#жалобы
#награды
#обвинение
#данные
#заседание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Надежду Овчинникову
08 мая 2024, 12:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Жительницу Шатуры Надежду Михайловну Овчинникову, пережившую блокаду Ленинграда, поздравили с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне представители руководства городского округа и общественники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Надежду Михайловну поздравили и вручили ей памятные подарки глава городского округа Шатура Алексей Артюхин, председатель местного Совета Депутатов Дмитрий Янин, руководитель Рошальского управления Василий Никифоров, а также другие представители властей, юнармейцы и пр.», — говорится в сообщении.
Когда началась война, Надежде Михайловне Овчинниковой было два года. Её семья жила в Ленинграде и испытала все ужасы блокады. Бабушка и младшая сестра, появившаяся на свет в 41-м году, умерли, старший брат попал в детский дом. Маленькую Надю и её маму спасли дружинницы, которые помогли им эвакуироваться в Московскую область — по месту прописки родственников. У Надежды Михайловны двое дочерей и внуки, которые помогают бабушке.

Читайте также:

В Шатуре прошёл автопробег в честь Дня Победы

В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата

В Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Вера в Победу!»
#шатура
#великая отечественная война
#день победы
#ветеран
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф