В подмосковном ЖК «Горки Парк» ввели в эксплуатацию новостройку почти на 500 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Новый корпус, в котором расположено 496 квартир, ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилпотитики Московской области.
«Корпус №7.1 рассчитан на 496 квартир общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В доме расположены квартиры разного размера и конфигураций: от небольших студий до четырёхкомнатных апартаментов европейского формата. Во всех квартирах выполнена чистовая отделка. Некоторым собственникам квартиры передадут с уже установленной мебелью», — говорится в сообщении.На первом этаже дома предусмотрены коммерческие помещения: здесь откроют магазины, предприятия бытового сервиса и кофейни.
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Лев Каштанов