Россиян предупредили о резких перепадах температуры в июне

27 мая 2026, 12:34

Метеоролог Шувалов: в июне ожидаются колебания среднемесячной температуры

Июнь является переходным месяцем между весной и пиком лета, поэтому он может быть как аномально холодным, так и, наоборот, чрезмерно жарким. Об этом рассказал синоптик и метеоролог Александр Шувалов.





Он уточнил, что в году самая высокая температура наблюдается в июле, а в июне средняя температура обычно составляет порядка +18...+19 °C. Однако из года в год она может сильно различаться.





«В некоторые годы бывает температура ниже +10 °C. Это, конечно, уникальный случай, но такое бывает. И самые последние заморозки иногда случались в истории в самых первых числах июня. Это тоже, конечно, уникальное явление. Но были и наоборот годы, когда средняя месячная температура превышала +20 °C, например, в 1972 и в 2010-х годах», — рассказал Шувалов в разговоре с «Известиями».

«Самыми холодными будут 29 и 30 мая. Даже в Москве минимальная температура будет составлять +5 °C. По области возможно понижение ночных значений до +1...+2 °C. Дневная температура будет составлять +11...+13 °C», — предупредила синоптик.