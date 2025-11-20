Россиян предупредили о резком подорожании курицы к Новому году
В преддверии Нового года стоимость куриного мяса повысится почти на 50%. Об этом предупредил управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.
Он пояснил, что сезонное подорожание продуктов к праздникам является обычным делом, а после Нового года цены скорректируются.
«Прогноз на конец года и, наверное, начало 26-го года, что мясо курицы подорожает порядка 50%. Причина банальна – это удорожание кормов и финансовая нагрузка на птицеводческие хозяйства. Речь идёт про те же самые тарифы на электроэнергию, логистику, изменения налоговой политики», — сказал Панченко Life.ru.
Он добавил, что курица на сегодняшний день остаётся самым доступным мясом на фоне высокой цены на свинину и говядину. Однако курятина достигла к сентябрю стоимости 190 рублей за килограмм, что на 30% дороже, чем год назад.
Тем не менее Панченко уточнил, что цены на мясо курицы будут корректироваться в пределах инфляции, и оно останется более дешёвой альтернативой красному мясу.