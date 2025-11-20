Россиян предупредили о резком подорожании курицы к Новому году

20 ноября 2025, 00:14

Фото: iStock/Kondor83

В преддверии Нового года стоимость куриного мяса повысится почти на 50%. Об этом предупредил управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.





Он пояснил, что сезонное подорожание продуктов к праздникам является обычным делом, а после Нового года цены скорректируются.





«Прогноз на конец года и, наверное, начало 26-го года, что мясо курицы подорожает порядка 50%. Причина банальна – это удорожание кормов и финансовая нагрузка на птицеводческие хозяйства. Речь идёт про те же самые тарифы на электроэнергию, логистику, изменения налоговой политики», — сказал Панченко Life.ru.