В Московской области увеличился спрос на мясную продукцию

С приходом весны в Подмосковье заметно увеличились объемы продаж мяса. В марте в розничных сетях региона реализовали порядка 23,3 тысячи тонн мясной продукции. Из них свыше 17,1 тысячи тонн пришлось на мясо птицы, более 5 тысяч — на свинину, 945,4 тонны составила говядина, а баранина — 135,7 тонны, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.