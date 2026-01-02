Стало известно, чем грозит работникам переименование должностей с 2026 года

02 января 2026, 14:09

Эксперт Боровец: ошибка в названии должности грозит проблемами с пенсией

Фото: Istock/catalis

С 1 января 2026 года в России введут новый классификатор профессий. Руководитель Центра карьеры Skillbox Екатерина Боровец предупредила о рисках для работников при переименовании должностей.





В беседе с «Постньюс» Боровец пояснила, что ошибка в названии должности может привести к отказу в зачёте льготного стажа для досрочной пенсии.

«Если право на досрочную пенсию или льготный стаж зависит от конкретного наименования профессии, неверное оформление может привести к отказу в зачёте стажа. Восстанавливать право зачастую приходится через дополнительные документы или суд», — подчеркнула она.