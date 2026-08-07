Назвали три занятия, улучшающие память пожилых людей

07 августа 2026, 22:50

EduGero: письмо, чтение вслух и математика улучшают память пенсионеров

Фото: istockphoto/PIKSEL

Ученые из Университета Джорджа Мейсона выяснили, что простые ежедневные занятия — чтение вслух, письмо от руки и решение арифметических примеров — способствуют улучшению памяти у людей старшего возраста. Результаты исследования опубликовали в журнале Educational Gerontology.