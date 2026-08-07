Назвали три занятия, улучшающие память пожилых людей
Ученые из Университета Джорджа Мейсона выяснили, что простые ежедневные занятия — чтение вслух, письмо от руки и решение арифметических примеров — способствуют улучшению памяти у людей старшего возраста. Результаты исследования опубликовали в журнале Educational Gerontology.
В эксперименте приняли участие 102 добровольца в возрасте от 59 лет. Ежедневно они тратили около десяти минут на три несложных упражнения: чтение текстов вслух, написание от руки и решение элементарных математических задач. Для поддержания мотивации участники также собирались в группах раз в неделю.
По окончании программы средний показатель краткого когнитивного теста вырос с 12,73 до 13,26 баллов (максимум — 15). Наибольший прогресс отметили в заданиях на запоминание и воспроизведение слов. Кроме того, пожилые люди стали субъективно выше оценивать состояние своей памяти по сравнению с предыдущим годом.
Наиболее значительные улучшения зафиксировали у участников, ведущих самостоятельный образ жизни. У проживающих в домах престарелых положительная динамика также наблюдалась, однако выражалась она слабее.
Исследователи призывают относиться к выводам с осторожностью: в работе отсутствовала контрольная группа, поэтому нельзя исключать влияние дополнительных факторов — регулярного общения, личных ожиданий участников или эффекта привыкания к тестам. Тем не менее авторы подчеркивают, что полученные данные свидетельствуют: доступные ежедневные практики могут стать эффективным инструментом поддержки когнитивного здоровья в пожилом возрасте.
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