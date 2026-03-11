Россиян предупредили о рисках покупки и аренды дачи
При покупке или аренде дачи в 2026 году могут возникнуть юридические риски. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, с этого года в силу вступили новые правила использования земельных участков, и за их нарушение предусмотрены более строгие санкции. Если гражданин приобретает участок с незарегистрированными капитальными постройками или с использованием, не соответствующим разрешенному, то он принимает на себя все возможные проблемы предыдущего владельца, обратил внимание парламентарий.
Существует риск получить штраф в размере 50 тысяч рублей за использование земли не по назначению или за наличие на участке борщевика. В отдельных случаях за такие нарушения даже могут отобрать дачу через суд.
Аренда дачи позволяет избежать этих проблем, однако существует риск столкнуться с юридической неопределенностью, предупредил Чаплин. Важно убедиться, что арендодатель имеет законное право сдавать недвижимость и что все документы соответствуют действительности. Если дом не оформлен должным образом или построен с нарушениями, арендатора могут попросить его освободить в любой момент, а возврат задатка может оказаться затруднительным, добавил депутат.
