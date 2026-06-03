Россиян предупредили о рисках при эксплуатации шин с низким профилем

03 июня 2026, 17:24

«Кордиант»: шины с низким профилем не могут поглощать неровности дороги

Фото: iStock/igoriss

При эксплуатации шин с низким профилем (45% и ниже) существует высокий риск повреждения покрышки и диска при наезде на дорожное препятствие. Об этом предупредили эксперты холдинга «Кордиант».





Кроме того, низкопрофильные шины ухудшают комфорт при движении, поскольку резина не может поглощать неровности дороги за счет высоты профиля.





«Возрастают неподрессоренные массы. Это также снижает комфорт, особенно на неровной дороге, в том числе сильнее нагружаются детали ходовой части автомобиля, в результате чего снижается их ресурс. Динамика разгона на маломощных автомобилях при использовании колес большого диаметра также ухудшается», — отметили в холдинге в разговоре с «Известиями».

«При движении по горячему асфальту такая резина быстро потеряет шипы, которые будут отлетать в другие машины и наносить им повреждения. Однако добраться до ближайшего шиномонтажа на шипованной резине тоже можно безопасно», — уточнил эксперт.