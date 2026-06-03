Россиян предупредили о рисках при эксплуатации шин с низким профилем
«Кордиант»: шины с низким профилем не могут поглощать неровности дороги
При эксплуатации шин с низким профилем (45% и ниже) существует высокий риск повреждения покрышки и диска при наезде на дорожное препятствие. Об этом предупредили эксперты холдинга «Кордиант».
Кроме того, низкопрофильные шины ухудшают комфорт при движении, поскольку резина не может поглощать неровности дороги за счет высоты профиля.
«Возрастают неподрессоренные массы. Это также снижает комфорт, особенно на неровной дороге, в том числе сильнее нагружаются детали ходовой части автомобиля, в результате чего снижается их ресурс. Динамика разгона на маломощных автомобилях при использовании колес большого диаметра также ухудшается», — отметили в холдинге в разговоре с «Известиями».
Однако эксперты уточнили, что шины с низким профилем отличаются высокой управляемостью на ровных дорогах. Однако не в каждой мастерской смогут выполнить качественный монтаж шины с низким профилем, заключили специалисты холдинга.
Тем временем руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин напомнил в беседе с RT, что в КоАП России предусмотрен штраф за езду на зимней шипованной резине в летний сезон в размере 500 рублей.
«При движении по горячему асфальту такая резина быстро потеряет шипы, которые будут отлетать в другие машины и наносить им повреждения. Однако добраться до ближайшего шиномонтажа на шипованной резине тоже можно безопасно», — уточнил эксперт.
По его словам, двигаться необходимо на малой скорости, не буксовать, вести автомобиль плавно и увеличить дистанцию с другими машинами.