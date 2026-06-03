Россиян предупредили о рисках заказа роллов и суши в жару
В жаркую погоду суши и роллы могут представлять большую опасность. Высокие температуры ускоряют размножение бактерий, что повышает риск отравлений. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.
Рис, приготовленный для суши, имеет нейтральный уровень pH и содержит большое количество крахмала. В жаркую погоду в нем могут начать размножаться споры бактерии Bacillus cereus, которая не погибает при кратковременном нагреве (поскольку суши не разогревают) и выделяет токсины, вызывающие рвоту и диарею в течение 1–5 часов после употребления.
Еще одна опасность — сырая рыба. На профессиональной кухне ее обычно хранят на льду при температуре от 0 до +4 градусов. Однако в летнюю жару курьерская сумка может нагреться до +15 градусов и выше за 30–40 минут пути. В таких условиях в рыбе активизируются гистаминобразующие бактерии, которые могут вызвать сыпь, отек и падение артериального давления, а также сальмонелла и листерия, представляющие опасность для беременных, пожилых людей и детей. Кроме того, покупатель не всегда знает, сколько времени рыба находилась на кухне до отправки.
Чтобы минимизировать риски, рекомендуется заказывать суши только в проверенных ресторанах с высокой посещаемостью и выбирать доставку в утренние часы. При получении заказа убедитесь, что васаби и имбирь остаются холодными, а рис не теплый. Если с момента получения до помещения в холодильник прошло более часа, лучше отказаться от употребления суши. В жаркую погоду безопаснее выбирать роллы с термически обработанными ингредиентами, такими как запеченные, с копченым угрем, в темпуре или с омлетом.
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