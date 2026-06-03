Россиян предупредили о рисках заказа роллов и суши в жару

03 июня 2026, 09:52

Врач Гостроус: в жаркую погоду заказ роллов становится опаснее

Фото: iStock/Foxys_forest_manufacture

В жаркую погоду суши и роллы могут представлять большую опасность. Высокие температуры ускоряют размножение бактерий, что повышает риск отравлений. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.