В популярном ресторане японской кухни зафиксировали нарушения санитарных норм

25 мая 2026, 16:39

SHOT ПРОВЕРКА провела аудит ресторана японской кухни «Хатимаки»

Во время проверки ресторана японской кухни «Хатимаки», который позиционирует себя как заведение для семейного отдыха с детской игровой зоной, команда SHOT ПРОВЕРКИ зафиксировала ряд нарушений санитарных норм.





В новом выпуске ведущая Анастасия Луговская проинспектировала одно из заведений сети. В зоне выдачи блюд она обнаружила грязную тряпку, личные вещи сотрудников и деньги. На некоторых продуктах отсутствовала маркировка, а срок годности на стикерах был указан неверно. В зале также нашли остатки риса для суши и битое стекло на полу.



Особое внимание ведущая уделила проверке детской игровой зоны. Она надела новые белые носки, чтобы продемонстрировать состояние пола и игровых конструкций. Через несколько минут носки стали грязными. В углах и труднодоступных местах нашли скопления пыли, а верёвочные лестницы и игровые элементы, за которые часто хватаются дети, оказались заметно загрязнены.



Эксперт по пищевой безопасности Ольга Пасько подчеркнула, что такое состояние детской зоны неприемлемо для семейного заведения.





«Труднодоступность мест для уборки не освобождает предприятие от соблюдения требований санитарного законодательства. Особенно когда речь идёт о детских игровых пространствах. Пыль, грязь и отсутствие регулярной обработки поверхностей создают риски распространения патогенных микроорганизмов и могут быть опасны для здоровья детей», — отметила она.