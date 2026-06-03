Врач объяснил, почему может болеть колено без травмы

03 июня 2026, 09:13

Врач Симкин: боли в колене без травмы могут указывать на проблемы со стопами

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Боль в колене не всегда связана со свежей травмой. Об этом сообщил «Газете.Ru» остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.