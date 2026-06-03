Врач объяснил, почему может болеть колено без травмы
Боль в колене не всегда связана со свежей травмой. Об этом сообщил «Газете.Ru» остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.
По его словам, старый ушиб, неудачное движение во время занятий спортом или подвывих могут сначала остаться незамеченными, но со временем вызвать нарушение питания сустава, истончение хряща и его постепенный износ. Если явной травмы не было, часто проблема возникает из-за перегрузки сустава. Избыточный вес, малоподвижный образ жизни, неравномерная нагрузка на ноги и привычка долго сидеть с согнутыми коленями уменьшают кровоснабжение тканей и усиливают нагрузку на сустав, отметил специалист.
Источник проблемы не всегда находится именно в колене. На его состояние влияют походка, положение таза, работа стоп и голеностопных суставов, подчеркнул Симкин.
Например, плоскостопие или перекос таза могут нарушить распределение нагрузки и привести к воспалению сустава. Иногда проблема начинается со стопы. Если движение голеностопа ограничено, колено вынуждено компенсировать это переразгибанием, что ускоряет его износ. Давний подвывих стопы или голеностопного сустава также может стать причиной хронической травматизации сустава, пояснил остеопат. По словам Симкина, коленный сустав может месяцами или даже годами работать на износ, практически не вызывая дискомфорта.
Читайте также: