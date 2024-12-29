Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиян предупредили о риске потери участка — как избежать изъятия земли?

Россиян предупредили о риске потери участка — как избежать изъятия земли?

Адвокат Кудерко: новый закон с 1 марта 2025 года угрожает изъятием участков
Фото: iStock/Mkovalevskaya

Фото: iStock/Mkovalevskaya

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать закон, согласно которому земельные участки, включая дачи, огороды и земли под жилищное строительство, могут быть изъяты за ненадлежащее использование. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с «Прайм».
Основное внимание стоит уделить определению «заброшенности» участка. Критерии признания участка неиспользуемым зависят от его категории.

Для земель населенных пунктов, где находятся участки под индивидуальное жилищное строительство, важно начать освоение в течение трех лет с момента получения прав. Если строительство или подготовка к нему не начались, участок может быть признан заброшенным.



Фото: iStock/krblokhin

Для дач и садовых участков критерии другие: зарастание сорняками на более чем половине площади, разросшиеся кустарники или деревья, а также наличие плотного дерна на глубине 15 см и более. Если на участке ведется сельскохозяйственная деятельность менее чем на четверти площади, его также могут признать неиспользуемым.

Важно, что процесс изъятия начнется не сразу. Собственник получит уведомление с требованием устранить нарушения. Если это не будет сделано в течение 30 дней, участок может быть изъят. Первые аукционы по продаже таких земель возможны только в 2028 году.

Для неиспользуемых земель уже сейчас предусмотрены штрафы: от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Для участков ИЖС штрафы выше — от 1 до 1,5%, но не менее 20 тысяч рублей.

Читайте также:

Россиянам назвали минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 учебный год

В Великобритании рассказали о жуткой дедовщине, наркотиках и насилии на флоте

В России повысили доступность бесплатных социальных услуг
#строительство
#закон
#участок
#земельные участки
#нарушения
#штрафы
#дачи
​В России повысили доступность бесплатных социальных услуг
Минтруд облегчил доступ к бесплатным социальным услугам для россиян
29 декабря 2024, 02:17

Фото: iStock/mizar_21984

Правительство России обновило правила оценки доходов для получения бесплатных социальных услуг. Теперь больше категорий доходов не будут учитываться при расчете нуждаемости, сообщили в Минтруде. Это повысит доступность бесплатных социальных услуг. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Из расчета доходов исключат заработок в государственных организациях для проживающих в социальных стационарах, выплаты по соцконтрактам, средства маткапитала, налоговые вычеты и компенсации за реабилитацию.

Поддержку главным образом смогут получить люди с инвалидностью, семьи с детьми и пожилые граждане.

Изменен и состав семьи при расчете дохода. Теперь учитываются только заявитель, его супруг или супруга, дети до 18 лет и студенты-очники до 23 лет. Другие родственники, совместно проживающие с получателем социальных услуг, в расчет не включаются.

Ранее сообщалось, что синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на 1 января.

Читайте также:

Россиянам назвали минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 учебный год

Домашний ад: мать и брат подростка-аутиста изощренно пытали его месяцами и довели до могилы

В Великобритании рассказали о жуткой дедовщине, наркотиках и насилии на флоте
#выплаты
#правительство
#консультации
#услуги
#компенсации
#минтруд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Великобритании рассказали о жуткой дедовщине, наркотиках и насилии ​на флоте
Daily Mail: на подводном флоте Британии процветает культура насилия и разврата
29 декабря 2024, 01:56

Фото: iStock/Arseniy45

На подводных лодках Великобритании зафиксированы случаи насилия, дедовщины и разврата. Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила о многочисленных проблемах в подводной службе Королевского флота, включая употребление наркотиков, унизительные церемонии и сексуальное насилие.
Источники утверждают, что на базе в Клайде (Шотландия), где размещены подлодки, моряки регулярно сталкиваются с обрядами «посвящения». Те нередко сопровождаются унизительными действиями сексуального характера.

Кроме того, среди военнослужащих распространена практика создания так называемых «списков изнасилований», а офицеры обмениваются открытками, прославляющими развратное поведение. Эти обстоятельства довели нескольких военнослужащих до попыток самоубийства.

Ранее «Радио 1» передавало, что в США суд вынес приговор матери и брату за убийство 15-летнего подростка-аутиста. Ребенок подвергался пыткам со стороны семьи, его морили голодом и держали в ледяной воде. Оба виновника больше переживают за свое будущее, чем за факт совершенного убийства.

Читайте также:

Прокуратура: в Твери подозреваемого в убийстве четырёх детей арестовали

Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали семьям для захоронения

В Архангельской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве своих детей
#насилие
#великобритания
#наркотики
#изнасилование
#самоубийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 учебный год
Минпросвещения РФ сообщило о минимальных баллах ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
28 декабря 2024, 23:42

Фото: iStock/LuckyBusiness

Минпросвещения России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в образовательные организации на 2025/2026 учебный год. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Для выпускников установлены следующие показатели: русский язык — 42 балла, математика — 39, физика — 39, обществознание — 42, история — 35, информатика — 44, иностранный язык — 30, литература — 40, биология — 39, география — 40, химия — 39.

Ранее было опубликовано расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, а пересдача запланирована на 3 и 4 июля.

Также 26 декабря стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила поступления в ВУЗы для выпускников колледжей и техникумов. Согласно проекту, абитуриенты, окончившие средние профессиональные учебные заведения, смогут поступать в университеты по внутренним экзаменам только в случае совпадения их специальности с выбранным направлением обучения.

Читайте также:

Педагог раскрыла, как подготовиться к сдаче ЕГЭ на 80 баллов

В акции «ГИА. Осознанность. Профориентация» приняли участие более 1,5 тыс. школьников

Каждый третий учитель русского языка в России использует нейросети для работы
#расписание
#егэ
#русский язык
#учебный год
#минпросвещения
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Риелтор объяснила, что нужно проверять перед покупкой квартиры
Риелтор Дягилева: при покупке квартиры нужно проверять продавца на банкротство
28 декабря 2024, 22:31

Фото: iStock/yavorskiy

При покупке квартиры нужно обязательно проверять, не находится ли продавец в предбанкротном состоянии, так как при признании его несостоятельным жилье может стать предметом споров или претензий со стороны кредиторов. Об этом заявила эксперт по жилой недвижимости, частный риелтор Анна Дягилева. Также она раскрыла правильный порядок действий при сделке по переуступке.
«Так, в случае сделки по переуступке, когда продается не сама квартира, а право требования на нее у застройщика по факту сдачи дома, крайне важно обратить внимание на то, чтобы этот объект был оформлен и куплен именно по договору долевого участия (ДДУ). Кроме того, деньги должны быть зачислены только на эскроу-счет без передачи наличных или зачисления на какой-либо сторонний банковский счет», — отметила эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин подчеркнул, что реальные доходы россиян вырастут на 8-9% по итогам 2024 года. Таким прогнозом он поделился с «Газетой.Ru». Наибольший рост отмечен в Республике Калмыкия — на 21,8%, наименьший — в Камчатском крае — снижение на 2,1%.
«Полагаю, что по итогам года мы увидим реальный рост доходов населения абсолютно во всех регионах, а это значит, что доходы граждан растут темпами выше инфляции. В среднем по стране показатель составит 108-109%», — поделился экономист.
Читайте также:

Годовая инфляция может достичь пика весной – ЦБ РФ

Экономист объяснил, почему в России упал индекс потребительских настроений

«Это депрессия»: Беляев спрогнозировал темп роста экономики России в 2025 году
#деньги
#эксперт
#квартира
#сделки
#рост
#индекс
#инфляция
#снижение
#дома
#доходы
#право
#счёт
#депрессия
#рф
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме объяснили запрет на звонки через IP-телефонию
Депутат Немкин: запрет на звонки через IP-телефонию обезопасит граждан
28 декабря 2024, 22:20

Фото: iStock/JuYochi

Запрет на звонки с IP-телефонии на мобильные и домашние телефоны, введенный правительством России, обезопасит граждан, а также обеспечит баланс между борьбой с мошенниками и удобством пользователей. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин, подчеркнув, что ограничение не коснется звонков через мессенджеры и видеозвонки.
«Это обеспечивает баланс между борьбой с мошенничеством и сохранением удобства для пользователей. Операторы связи, в свою очередь, смогут предложить более прозрачные и безопасные сервисы, что позитивно скажется на общем уровне доверия к телекоммуникационным услугам», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
В то же время сегодняшний случай на Камчатке, где мужчина получил от мошенников 70 тысяч рублей от мошенников, которые рассчитывали заставить его поджечь полицейскую машину, но вместо этого пропил все деньги, вызвал широкий резонанс. Как отметил адвокат Дмитрий Краснов в разговоре с Общественной Службой Новостей, россиянин поступил правильно, но ему следовало сразу после звонка обратиться в полицию.
«Формально деньги возвращать вряд ли потребуется, ведь они выданы за противоправное действие, которое не было совершено. Более того, отказ от выполнения такого заказа предотвращает террористический акт, что юридически важно», — предположил юрист.
Читайте также:

В Москве задержали курьера аферистов, обманувших граждан РФ на 84,6 млн рублей

Жительница Курска пыталась поджечь МФЦ по указанию мошенников

Эксперт Петрусевич рассказала о новом обмане ВСУ для убийства русских
#деньги
#юрист
#адвокат
#мужчина
#мошенники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киберэксперт рассказал, к чему приведет запрет на звонки с IP-телефонии
Киберэскперт Воронин: запрет на звонки с IP-телефонии снизит число мошенничеств
28 декабря 2024, 22:13

Фото: istockphoto/artoleshko

Запрет на звонки с IP-телефонии на мобильные и домашние телефоны, введенный правительством России, снизит число мошеннических действий. Об этом заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин. По его мнению, теперь мошенники будут искать другие способы массового обзвона.
«Данная мера позволит сократить и количество звонков мошенников, и количество украденных денежных средств. Использование IP-телефонии давало мошенникам возможность подменять номера, чтобы преодолеть фильтры определения категории звонка. Данная технология называется спуфингом», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.
В то же время с мошенничеством продолжают бороться и другими, более классическими методами. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник», в северной столице развесят тысячи плакатов с инструкциями, как не стать жертвой аферистов. Методички разместят в отделениях почты, банках, офиса управляющих компаний, магазинах и других местах скопления людей.
«Чаще всего, хотя и далеко не всегда, жертвами мошенников становятся пожилые граждане. Например, уже сегодня стало известно, что очередная жительница Петербурга в возрасте 73 лет лишилась квартиры и еще 5 миллионов рублей из-за аферистов», — подчеркнули в издании.
Читайте также:

В Москве задержан курьер аферистов, обманувших граждан РФ на 84,6 млн рублей

Жительница Курска пыталась поджечь МФЦ по указанию мошенников

В России запустили анонимный Telegram-бот для помощи жертвам мошенников
#квартиры
#мфц
#курьер
#telegram
#рф
#мошенники
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик рассказала о погоде в Москве на 1 января
Синоптик Позднякова: 1 января в Москве ожидается снегопад и морозы до -4
28 декабря 2024, 22:07

Фото: iStock/Olga Nazarova

В Москве в первый день нового года, 1 января, ожидается небольшой снегопад и морозы от -1 до -4. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в следующие дни регион снова попадет под влияние атлантического циклона, и температура повысится до слабоположительных значений».
«В последующие дни мы рассчитываем, что в тылу циклона к нам станет проникать морозный воздух. Мы рассчитываем, что рождественские морозы состоятся — не такие, как в прошлом году, но все же», — поделилась она в беседе с RT.
В то же время куда более серьезные морозы прогнозируют в Кузбассе. В ночь на 1 января, как сообщает «Сiбдепо», ожидается до -20 градусов, а ближе к полудню потеплеет до -12. При этом весь январь обещают холодным, на 2 градуса ниже нормы.
«Из статистики наблюдений самым холодным новогодний праздник был в 2022 году. В Кемерове в ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров понижались до -46 градусов», — приводят в издании сообщение синоптиков.
Читайте также:

Где в Люберцах покататься на коньках: бесплатные катки и хоккейные коробки, адреса

Синоптик рассказал, когда ждать первые 20-градусные морозы

На дорогах Подмосковья обеспечат безопасный проезд в новогодние праздники
#праздник
#ночь
#праздники
#воздух
#морозы
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Астролог раскрыла, что ждет каждый знак зодиака в 2025 году
28 декабря 2024, 22:04

Фото: iStock/rawintanpin

Астролог Ирина Шалева раскрыла, что ждет представителей каждого знака зодиака в 2025 года. К примеру тельцам, по ее словам, следует заняться саморазвитием и начать обучение чему-то новому.
«У Тельцов наступает год личностного роста. Они могут кардинально изменить свою жизнь, начав что-то с чистого листа. И, кстати, выйти на новый уровень дохода. А еще у них может поменяться круг общения, возможны новые интересные знакомства», — рассказала эзотерик в подробном гороскопе для «Москвы 24».
В тоже время экстрасенс Дарья Миронова раскрыла, почему нельзя выкладывать в сеть фотографии детей. В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что снимки — это отпечаток души, с помощью которого можно проводить магические ритуалы и сглазы.
«До трех лет ребенок энергетически связан с пуповиной матери, поэтому все, что происходит с ней, передается и ребенку. Если мама — популярная личность, то через нее легко могут сглазить ребенка. Поэтому лучше не показывать его до трех лет публике», — считает ясновидящая.
Читайте также:

Астролог рассказала, как выбрать подарок, соответствующий знаку зодиака

Ясновидящая раскрыла, почему Козерогов называют самым сложным знаком зодиака

«Улучшение уровня жизни»: Гороскоп с 23 по 29 декабря для всех знаков зодиака
#ребёнок
#жизнь
#гороскоп
#подарок
#астролог
#мама
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший прокурор Крыма Поклонская предупредила граждан РФ об испытаниях в 2025 году
28 декабря 2024, 21:24

Фото: iStock/ Alones Creative

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила граждан России о новых испытаниях в следующем 2025-м году. Об этом она написала в Телеграм-канале.
Конец уходящего 2024-го года Наталья Поклонская назвала тяжёлым временем, которое было полно тягот и провокаций.

«Наверное, 2025 год преподнесёт нам новые испытания», — выразила предположение бывший прокурор Крыма.

На фоне этого Наталья Поклонская пожелала читателям ее сообщения сохранять стойкость и верность принципам.

До этого в рождественском поздравлении канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас «чертовски тяжёлые» времена. Олаф Шольц подчеркнул, что Рождество — это время, которое трогает сердца людей. В этот праздник народ разделяет радость и горе. Глава немецкого правительства выразил благодарность тем, кто в канун Рождества продолжает трудиться на благо общества. Олаф Шольц пожелал людям глубокомысленного праздника.

Читайте также:

«Ханженство»: Поклонская раскритиковала Ткачева и выступила за права женщин в России

Поклонская назвала оскорбительными слова Ткачёва о равноправии женщин

Поклонская выступила за введение смертной казни для террористов
#испытания
#крым
#новый год
#обращения
Следите за нашими новостями
в удобном формате