Россиян предупредили о риске потери участка — как избежать изъятия земли?

Фото: iStock/Mkovalevskaya
С 1 марта 2025 года в России начнет действовать закон, согласно которому земельные участки, включая дачи, огороды и земли под жилищное строительство, могут быть изъяты за ненадлежащее использование. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с «Прайм».
Основное внимание стоит уделить определению «заброшенности» участка. Критерии признания участка неиспользуемым зависят от его категории.
Для земель населенных пунктов, где находятся участки под индивидуальное жилищное строительство, важно начать освоение в течение трех лет с момента получения прав. Если строительство или подготовка к нему не начались, участок может быть признан заброшенным.
Фото: iStock/krblokhin
Для дач и садовых участков критерии другие: зарастание сорняками на более чем половине площади, разросшиеся кустарники или деревья, а также наличие плотного дерна на глубине 15 см и более. Если на участке ведется сельскохозяйственная деятельность менее чем на четверти площади, его также могут признать неиспользуемым.
Важно, что процесс изъятия начнется не сразу. Собственник получит уведомление с требованием устранить нарушения. Если это не будет сделано в течение 30 дней, участок может быть изъят. Первые аукционы по продаже таких земель возможны только в 2028 году.
Для неиспользуемых земель уже сейчас предусмотрены штрафы: от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Для участков ИЖС штрафы выше — от 1 до 1,5%, но не менее 20 тысяч рублей.
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Для земель населенных пунктов, где находятся участки под индивидуальное жилищное строительство, важно начать освоение в течение трех лет с момента получения прав. Если строительство или подготовка к нему не начались, участок может быть признан заброшенным.
Фото: iStock/krblokhin
Для дач и садовых участков критерии другие: зарастание сорняками на более чем половине площади, разросшиеся кустарники или деревья, а также наличие плотного дерна на глубине 15 см и более. Если на участке ведется сельскохозяйственная деятельность менее чем на четверти площади, его также могут признать неиспользуемым.
Важно, что процесс изъятия начнется не сразу. Собственник получит уведомление с требованием устранить нарушения. Если это не будет сделано в течение 30 дней, участок может быть изъят. Первые аукционы по продаже таких земель возможны только в 2028 году.
Для неиспользуемых земель уже сейчас предусмотрены штрафы: от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Для участков ИЖС штрафы выше — от 1 до 1,5%, но не менее 20 тысяч рублей.
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Мария Моисеева