Россиянам назвали минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 учебный год

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Минпросвещения России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в образовательные организации на 2025/2026 учебный год. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Для выпускников установлены следующие показатели: русский язык — 42 балла, математика — 39, физика — 39, обществознание — 42, история — 35, информатика — 44, иностранный язык — 30, литература — 40, биология — 39, география — 40, химия — 39.
Ранее было опубликовано расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, а пересдача запланирована на 3 и 4 июля.
Также 26 декабря стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила поступления в ВУЗы для выпускников колледжей и техникумов. Согласно проекту, абитуриенты, окончившие средние профессиональные учебные заведения, смогут поступать в университеты по внутренним экзаменам только в случае совпадения их специальности с выбранным направлением обучения.
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Ранее было опубликовано расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, а пересдача запланирована на 3 и 4 июля.
Также 26 декабря стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила поступления в ВУЗы для выпускников колледжей и техникумов. Согласно проекту, абитуриенты, окончившие средние профессиональные учебные заведения, смогут поступать в университеты по внутренним экзаменам только в случае совпадения их специальности с выбранным направлением обучения.
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Мария Моисеева