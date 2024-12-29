В Великобритании рассказали о жуткой дедовщине, наркотиках и насилии ​на флоте

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На подводных лодках Великобритании зафиксированы случаи насилия, дедовщины и разврата. Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила о многочисленных проблемах в подводной службе Королевского флота, включая употребление наркотиков, унизительные церемонии и сексуальное насилие.
Источники утверждают, что на базе в Клайде (Шотландия), где размещены подлодки, моряки регулярно сталкиваются с обрядами «посвящения». Те нередко сопровождаются унизительными действиями сексуального характера.
Кроме того, среди военнослужащих распространена практика создания так называемых «списков изнасилований», а офицеры обмениваются открытками, прославляющими развратное поведение. Эти обстоятельства довели нескольких военнослужащих до попыток самоубийства.
Ранее «Радио 1» передавало, что в США суд вынес приговор матери и брату за убийство 15-летнего подростка-аутиста. Ребенок подвергался пыткам со стороны семьи, его морили голодом и держали в ледяной воде. Оба виновника больше переживают за свое будущее, чем за факт совершенного убийства.
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Кроме того, среди военнослужащих распространена практика создания так называемых «списков изнасилований», а офицеры обмениваются открытками, прославляющими развратное поведение. Эти обстоятельства довели нескольких военнослужащих до попыток самоубийства.
Ранее «Радио 1» передавало, что в США суд вынес приговор матери и брату за убийство 15-летнего подростка-аутиста. Ребенок подвергался пыткам со стороны семьи, его морили голодом и держали в ледяной воде. Оба виновника больше переживают за свое будущее, чем за факт совершенного убийства.
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Мария Моисеева