Россиян предупредили о риске пожара из-за пыли за холодильником
Пыль, которая скапливается за холодильником, может стать причиной пожара в квартире. Об этом рассказал руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.
В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что между крупной бытовой техникой, стеной и полом часто накапливаются грязь, мусор и пыль. Возгорание может возникнуть из-за неисправности питающего шнура, проблем в работе самих устройств или сбоя в разъёмах.
«При подключении неисправной техники возникает электрическая дуга, которая провоцирует обугливание розеток и штепселей, что и приводит к воспламенению. Чтобы этого не происходило, убираться следует тщательно. И делать это лучше всего раз в квартал, не забывая проверять исправность проводки», — подчеркнул специалист.Победоносцев предупредил об опасности утечки масла и других технических жидкостей внутри холодильника. При обнаружении сбоев, перегрева или подтекания он рекомендовал отключить прибор от сети и вызвать мастера.