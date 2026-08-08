Россиян предупредили о риске пожара из-за пыли за холодильником

08 августа 2026, 13:02

Фото: Istock/Petra Richli

Пыль, которая скапливается за холодильником, может стать причиной пожара в квартире. Об этом рассказал руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.





В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что между крупной бытовой техникой, стеной и полом часто накапливаются грязь, мусор и пыль. Возгорание может возникнуть из-за неисправности питающего шнура, проблем в работе самих устройств или сбоя в разъёмах.

«При подключении неисправной техники возникает электрическая дуга, которая провоцирует обугливание розеток и штепселей, что и приводит к воспламенению. Чтобы этого не происходило, убираться следует тщательно. И делать это лучше всего раз в квартал, не забывая проверять исправность проводки», — подчеркнул специалист.