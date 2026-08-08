Учёные назвали продукты, вызывающие «взрывную» диарею

08 августа 2026, 07:32

РИА Новости: Малина и клубника представляют опасность при распространении циклоспороза

Фото: iStock/eZeePics Studio

Малина и клубника вошли в список главных продуктов, которых следует избегать во время вспышки циклоспороза, вызывающего «взрывную» диарею. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на известный американский исследовательский университет Тафтса.





Паразит циклоспора попадает в организм человека через загрязнённые инфицированными фекалиями овощи и фрукты. Инфекция не передаётся напрямую от человека к человеку: паразиту требуется время для созревания во внешней среде. Заражение чаще всего происходит из-за продуктов, выращенных в странах с низким уровнем санитарии. Так, например, эта проблема стоит особенно остро в Гватемале и Гондурасе.



