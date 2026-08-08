Учёные назвали продукты, вызывающие «взрывную» диарею
РИА Новости: Малина и клубника представляют опасность при распространении циклоспороза
Малина и клубника вошли в список главных продуктов, которых следует избегать во время вспышки циклоспороза, вызывающего «взрывную» диарею. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на известный американский исследовательский университет Тафтса.
Паразит циклоспора попадает в организм человека через загрязнённые инфицированными фекалиями овощи и фрукты. Инфекция не передаётся напрямую от человека к человеку: паразиту требуется время для созревания во внешней среде. Заражение чаще всего происходит из-за продуктов, выращенных в странах с низким уровнем санитарии. Так, например, эта проблема стоит особенно остро в Гватемале и Гондурасе.
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Покупать клубнику с малиной опасно, поскольку их трудно тщательно вымыть. Более того, в случае малины весь процесс дополнительно усложняется из-за пористой структуры ее поверхности. Обе ягоды подают на стол в спелом, свежем состоянии, что делает их идеальной средой для паразита.
В США вспышку сначала зафиксировали в 27 штатах, затем эта цифра увеличилась до 47. В Мичигане зарегистрировали два смертельных случая. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что в Россию циклоспороз вряд ли проникнет, поскольку товарооборот с США отсутствует.