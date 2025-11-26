Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за фейерверки в Новый год
За запуск фейерверков в Новый год россияне рискуют сесть в тюрьму. Об этом предупредил доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков, передает «ФедералПресс».
Эксперт напомнил, что использовать фейерверки запрещено в помещениях, вблизи жилых домов, детских площадок, больниц, лесных массивов, заповедников, исторических памятников, аэропортов, а также в местах массового скопления людей.
За запуск пиротехники во дворе без последствий граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Если фейерверк спровоцировал пожар или причинил незначительный вред здоровью, размер штрафа увеличится до 40-50 тысяч рублей. В случае серьёзных последствий, включая тяжкий вред здоровью или значительный ущерб, нарушителю может грозить лишение свободы на срок до пяти лет с полным возмещением ущерба пострадавшим.
