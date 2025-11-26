Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за фейерверки в Новый год

26 ноября 2025, 19:40

Эксперт Поляков: За запуск фейерверков в Новый год могут лишить свободы на 5 лет

Фото: iStock/howtogoto

За запуск фейерверков в Новый год россияне рискуют сесть в тюрьму. Об этом предупредил доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков, передает «ФедералПресс».