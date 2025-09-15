Врач рассказал, как магнитные бури влияют на самочувствие
Врач Уланкина: во время магнитных бурь самочувствие некоторых людей ухудшается
Самочувствие многих людей существенно ухудшается во время магнитных бурь, возникают головные боли, нарушается сон и общий тонус организма. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Она пояснила, что нервная система человека ощущает изменения магнитного поля Земли.
«Когда геомагнитные колебания достигают своего пика, это влияет и на работу сердечно-сосудистой системы. Здоровый организм способен легко к ним адаптироваться, но у пожилых людей и у людей с хроническими заболеваниями эти изменения сказываются на самочувствии», — отметила Уланкина в беседе с RT.
По её словам, люди могут испытывать головные боли, головокружение, повышенную раздражительность или апатию. Кроме того, может пострадать сон. Больше всего магнитные бури влияют на тех, кто страдает нарушением давления, нервными расстройствами и склонными к мигрени.
Уланкина посоветовала больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также отказаться от употребления энергетиков, кофе и алкоголя.
Тем временем старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов рассказал «Москве 24», что москвичи в ночь с 15 на 16 сентября смогут увидеть визуальные проявления геомагнитных штормов — северное сияние.
«Чем сильнее магнитная буря, тем шире так называемое авроральное кольцо — участок Земли, над которым можно наблюдать полярное сияние, оно перемещается ближе к средним широтам», — сказал Железнов.
В городе северное сияние можно не увидеть из-за света от фонарей и зданий, предупредил эксперт. Лучше всего северное сияние будет видно ранним утром, перед рассветом.