В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова ввели временные ограничения

16 сентября 2025, 02:50

Фото: iStock/Chalabala

В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.





Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.





«Аэропорты Волгоград, Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения», — говорится в сообщении.