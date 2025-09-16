В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорты Волгоград, Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения», — говорится в сообщении.Информация о сроках действия ограничений не уточняется.
