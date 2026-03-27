Россиян предупредили о риске увольнения за первоапрельскую шутку
За первоапрельскую шутку в рабочем чате сотрудника могут уволить. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова, передает «Газета.Ru».
По ее словам, шутить в рабочем чате нежелательно в любое время. В течение рабочего дня сотрудники обязаны выполнять только задачи, связанные с их профессиональными обязанностями, и не отвлекать коллег от работы. Использование служебного чата не по назначению считается нарушением трудовой дисциплины, противоречащим нормам Трудового кодекса РФ и внутренним правилам компании, отметила Глазкова.
Адвокат пояснила, что увольнение может быть применено при наличии неснятого дисциплинарного взыскания, действующего в течение года. Она уточнила, что при оценке ситуации учитывается оскорбительность шутки, её влияние на репутацию компании и коллег.
