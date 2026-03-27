Россиянам рассказали о нюансах устройства на несколько работ сразу
Граждане России могут официально устроиться сразу на две работы и более. Об этом сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
Трудовой кодекс РФ разрешает официально работать на нескольких местах, что называется совместительством. Основное место работы остаётся приоритетным, подчеркнула она.
Эксперт также объяснила, что трудовая книжка ведётся только по основному месту работы. Учет по совместительству ведётся отдельно, и запись в трудовую книжку вносится только по инициативе работника, заключила Подольская.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал россиянам о максимальном размере страховой пенсии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
